Антонова Мария Константиновна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
1914
Сын: Антонов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Антонов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
27.01.1920
Отец ребёнка: Антонов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Антонов Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно