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Антонова Мария Константиновна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Тихонов Константин Васильевич

Мать: Тихонова Анастасия Акимовна

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Антонов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Антонов Михаил Николаевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
27.01.1920

Сын: Антонов Павел Михайлович

Отец ребёнка: Антонов Михаил Николаевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Антонов Михаил Николаевич

Заливной, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Михаил Николаевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Заливной, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
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