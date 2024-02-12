Антонова Марфа Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Марфа Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Антонова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Антонов Василий Михайлович

Заливной, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Антонов Василий Михайлович

Заливной, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Антонов Василий Михайлович

Заливной, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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