Антонова Марфа Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Антонова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Антонов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Антонов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Антонов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно