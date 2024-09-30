Халцонен Иван Адамович
Место рождения
Дата рождения07.12.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1897
Бракосочетание
02.02.1924
Рождение ребёнка
25.03.1925
Мать ребёнка: Халцонен (Ниукканен) София Исааковна
Рождение ребёнка
12.01.1927
Мать ребёнка: Халцонен (Ниукканен) София Исааковна
Рождение ребёнка
18.02.1931
Дочь: (Халцонен) Ирма-Анна Ивановна
Мать ребёнка: Халцонен (Ниукканен) София Исааковна
Рождение ребёнка
01.03.1936
Мать ребёнка: Халцонен (Ниукканен) София Исааковна
Смерть
Неизвестно