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Халцонен Иван Адамович

Место рождения

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

07.12.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1897

Отец: Халцонен Адам Андреевич

Мать: Халцонен (Матикайнен) Мария Ивановна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
02.02.1924

Жена: Халцонен (Ниукканен) София Исааковна

Рождение ребёнка
25.03.1925

Сын: Халцонен Вяйнё Иванович

Мать ребёнка: Халцонен (Ниукканен) София Исааковна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1927

Сын: Халцонен Арво Иванович

Мать ребёнка: Халцонен (Ниукканен) София Исааковна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1931

Дочь: (Халцонен) Ирма-Анна Ивановна

Мать ребёнка: Халцонен (Ниукканен) София Исааковна

Рождение ребёнка
01.03.1936

Сын: Халцонен Вильям Иванович

Мать ребёнка: Халцонен (Ниукканен) София Исааковна

Смерть
Неизвестно

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