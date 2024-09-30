Халцонен (Матикайнен) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халцонен (Матикайнен) Мария Ивановна

Место рождения

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

24.05.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
17.11.1896

Муж: Халцонен Адам Андреевич

Рождение ребёнка
07.12.1897

Сын: Халцонен Иван Адамович

Отец ребёнка: Халцонен Адам Андреевич

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1904

Дочь: (Халцонен) Анна Адамовна

Отец ребёнка: Халцонен Адам Андреевич

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1911

Сын: Халцонен Петр Адамович

Отец ребёнка: Халцонен Адам Андреевич

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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