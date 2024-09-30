Халцонен (Матикайнен) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.05.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.11.1896
Рождение ребёнка
07.12.1897
Отец ребёнка: Халцонен Адам Андреевич
Рождение ребёнка
28.02.1904
Дочь: (Халцонен) Анна Адамовна
Отец ребёнка: Халцонен Адам Андреевич
Рождение ребёнка
24.01.1911
Отец ребёнка: Халцонен Адам Андреевич
Смерть
Неизвестно