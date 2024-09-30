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Халцонен Адам Андреевич

Место рождения

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

08.09.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1866

Отец: Халцонен Андрей Генрихович

Мать: не указана

Павкуля, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
17.11.1896

Жена: Халцонен (Матикайнен) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
07.12.1897

Сын: Халцонен Иван Адамович

Мать ребёнка: Халцонен (Матикайнен) Мария Ивановна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.02.1904

Дочь: (Халцонен) Анна Адамовна

Мать ребёнка: Халцонен (Матикайнен) Мария Ивановна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1911

Сын: Халцонен Петр Адамович

Мать ребёнка: Халцонен (Матикайнен) Мария Ивановна

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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