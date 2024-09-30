Халцонен Адам Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.09.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1866
Отец: Халцонен Андрей Генрихович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.11.1896
Рождение ребёнка
07.12.1897
Мать ребёнка: Халцонен (Матикайнен) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
28.02.1904
Дочь: (Халцонен) Анна Адамовна
Мать ребёнка: Халцонен (Матикайнен) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1911
Мать ребёнка: Халцонен (Матикайнен) Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно