Халцонен (Ниукканен) София Исааковна
Место рождения
Дата рождения05.08.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1903
Бракосочетание
02.02.1924
Рождение ребёнка
25.03.1925
Отец ребёнка: Халцонен Иван Адамович
Рождение ребёнка
12.01.1927
Отец ребёнка: Халцонен Иван Адамович
Рождение ребёнка
18.02.1931
Дочь: (Халцонен) Ирма-Анна Ивановна
Отец ребёнка: Халцонен Иван Адамович
Рождение ребёнка
01.03.1936
Отец ребёнка: Халцонен Иван Адамович
Смерть
Неизвестно