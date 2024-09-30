Халцонен (Ниукканен) София Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халцонен (Ниукканен) София Исааковна

Место рождения

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

05.08.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1903

Отец: Ниукканен Исаак Андреевич

Мать: Ниукканен (Капанен) Анна Абрамовна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
02.02.1924

Муж: Халцонен Иван Адамович

Рождение ребёнка
25.03.1925

Сын: Халцонен Вяйнё Иванович

Отец ребёнка: Халцонен Иван Адамович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1927

Сын: Халцонен Арво Иванович

Отец ребёнка: Халцонен Иван Адамович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1931

Дочь: (Халцонен) Ирма-Анна Ивановна

Отец ребёнка: Халцонен Иван Адамович

Рождение ребёнка
01.03.1936

Сын: Халцонен Вильям Иванович

Отец ребёнка: Халцонен Иван Адамович

Смерть
Неизвестно

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