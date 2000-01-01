Коновалов Яков Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1779
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (30 лет)
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Наталия Яковлевна
Мать ребёнка: Коновалова Васса Захарова
год рождения на основании исповедальной росписи 1779г (11 лет)
Рождение ребёнка
1770
Сын: Коновалов Антон Яковлевич
Мать ребёнка: Коновалова Васса Захарова
год рождения на основании исповедальной росписи 1779г (9 лет)
Рождение ребёнка
1772
Сын: Коновалов Леонтий Яковлевич
Мать ребёнка: Коновалова Васса Захарова
год рождения на основании исповедальной росписи 1779г (7 лет)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1779