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Коновалов Яков Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1779

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Коновалов Захар Козмин

Мать: Коновалова Степанида Иванова

год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (30 лет)
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Наталия Яковлевна

Мать ребёнка: Коновалова Васса Захарова

год рождения на основании исповедальной росписи 1779г (11 лет)
Рождение ребёнка
1770

Сын: Коновалов Антон Яковлевич

Мать ребёнка: Коновалова Васса Захарова

год рождения на основании исповедальной росписи 1779г (9 лет)
Рождение ребёнка
1772

Сын: Коновалов Леонтий Яковлевич

Мать ребёнка: Коновалова Васса Захарова

год рождения на основании исповедальной росписи 1779г (7 лет)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Васса Захарова

Смерть
После 1779
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