Коновалова Степанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смерти21.12.1783 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (47 лет)
Рождение ребёнка
1741
Сын: Коновалов Степан Захарович
Отец ребёнка: Коновалов Захар Козмин
год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (22 года)
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Коновалов Захар Козмин
год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (30 лет)
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Матрена Захаровна
Отец ребёнка: Коновалов Захар Козмин
год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (14 лет)
Рождение ребёнка
1751
Сын: Коновалов Михаил Захарович
Отец ребёнка: Коновалов Захар Козмин
год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (12 лет)
Рождение ребёнка
28.10.1752 ст.
Дочь: Параскева Захаровна
Отец ребёнка: Коновалов Захар Козмин
1752г. (ДР) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 9
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.1783 ст.