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Коновалова Степанида Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

21.12.1783 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (47 лет)
Рождение ребёнка
1741

Сын: Коновалов Степан Захарович

Отец ребёнка: Коновалов Захар Козмин

год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (22 года)
Рождение ребёнка
1743

Сын: Коновалов Яков Захарович

Отец ребёнка: Коновалов Захар Козмин

год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (30 лет)
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Матрена Захаровна

Отец ребёнка: Коновалов Захар Козмин

год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (14 лет)
Рождение ребёнка
1751

Сын: Коновалов Михаил Захарович

Отец ребёнка: Коновалов Захар Козмин

год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (12 лет)
Рождение ребёнка
28.10.1752 ст.

Дочь: Параскева Захаровна

Отец ребёнка: Коновалов Захар Козмин

1752г. (ДР) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 9
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Захар Козмин

Смерть
21.12.1783 ст.
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