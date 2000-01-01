Коновалов Захар Козмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1763
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коновалов Леонтиевская
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Коновалов Степан Захарович
Мать ребёнка: Коновалова Степанида Иванова
год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (22 года)
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Коновалова Степанида Иванова
год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (30 лет)
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Матрена Захаровна
Мать ребёнка: Коновалова Степанида Иванова
год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (14 лет)
Рождение ребёнка
1751
Сын: Коновалов Михаил Захарович
Мать ребёнка: Коновалова Степанида Иванова
год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (12 лет)
Рождение ребёнка
28.10.1752 ст.
Дочь: Параскева Захаровна
Мать ребёнка: Коновалова Степанида Иванова
1752г. (ДР) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 9
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1763