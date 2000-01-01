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Коновалов Захар Козмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновалов Леонтиевская

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Коновалов Степан Захарович

Мать ребёнка: Коновалова Степанида Иванова

год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (22 года)
Рождение ребёнка
1743

Сын: Коновалов Яков Захарович

Мать ребёнка: Коновалова Степанида Иванова

год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (30 лет)
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Матрена Захаровна

Мать ребёнка: Коновалова Степанида Иванова

год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (14 лет)
Рождение ребёнка
1751

Сын: Коновалов Михаил Захарович

Мать ребёнка: Коновалова Степанида Иванова

год рождения на основании исповедальной росписи 1763г (12 лет)
Рождение ребёнка
28.10.1752 ст.

Дочь: Параскева Захаровна

Мать ребёнка: Коновалова Степанида Иванова

1752г. (ДР) МК Быстрицкое ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 9
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Степанида Иванова

Смерть
До 1763
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