Коновалова Васса Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Васса Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

После 1779

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

год рождения на основании исповедальной росписи 1779г (34 года)
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Наталия Яковлевна

Отец ребёнка: Коновалов Яков Захарович

год рождения на основании исповедальной росписи 1779г (11 лет)
Рождение ребёнка
1770

Сын: Коновалов Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Коновалов Яков Захарович

год рождения на основании исповедальной росписи 1779г (9 лет)
Рождение ребёнка
1772

Сын: Коновалов Леонтий Яковлевич

Отец ребёнка: Коновалов Яков Захарович

год рождения на основании исповедальной росписи 1779г (7 лет)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Яков Захарович

Смерть
После 1779
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