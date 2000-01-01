Коновалова Васса Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиПосле 1779
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
год рождения на основании исповедальной росписи 1779г (34 года)
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Наталия Яковлевна
Отец ребёнка: Коновалов Яков Захарович
год рождения на основании исповедальной росписи 1779г (11 лет)
Рождение ребёнка
1770
Сын: Коновалов Антон Яковлевич
Отец ребёнка: Коновалов Яков Захарович
год рождения на основании исповедальной росписи 1779г (9 лет)
Рождение ребёнка
1772
Сын: Коновалов Леонтий Яковлевич
Отец ребёнка: Коновалов Яков Захарович
год рождения на основании исповедальной росписи 1779г (7 лет)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1779