Потылицын Георгий Павлов
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Филиппова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Подкидышь) Мариамия Егорова
Мать ребёнка: Агафия Филиппова
Рождение ребёнка
?.02.1858
Сын: Потылицын Алексей Георгиев
Мать ребёнка: Агафия Филиппова
Рождение ребёнка
01.12.1860
Дочь: (Потылицын) Секлитиклия Георгиева
Мать ребёнка: Агафия Филиппова
Смерть
Неизвестно