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Потылицын Георгий Павлов

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Потылицын Павел Прохоров

Мать: Потылицына (Бадагова) София Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Филиппова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Подкидышь) Мариамия Егорова

Мать ребёнка: Агафия Филиппова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.02.1858

Сын: Потылицын Алексей Георгиев

Мать ребёнка: Агафия Филиппова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.12.1860

Дочь: (Потылицын) Секлитиклия Георгиева

Мать ребёнка: Агафия Филиппова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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