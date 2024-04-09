Потылицына (Бадагова) София Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1822
Сын: Потылицын Акемподист Павлов
Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров
Рождение ребёнка
04.02.1825
Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров
Рождение ребёнка
01.07.1828
Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров
Рождение ребёнка
21.02.1831
Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров
Рождение ребёнка
04.02.1835
Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Потылицына) Варвара Павлова
Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров
Смерть
Неизвестно