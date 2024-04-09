Потылицына (Бадагова) София Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потылицына (Бадагова) София Федорова

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Павел Прохоров

Рождение ребёнка
02.11.1822

Сын: Потылицын Акемподист Павлов

Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.02.1825

Сын: Потылицын Алексей Павлов

Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.07.1828

Сын: Потылицын Андрей Павлов

Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.02.1831

Сын: Потылицын Тимофей Павлов

Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Потылицын Георгий Павлов

Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1835

Сын: Потылицын Степан Павлов

Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.02.1835

Сын: Потылицын Федор Павлов

Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Потылицына) Варвара Павлова

Отец ребёнка: Потылицын Павел Прохоров

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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