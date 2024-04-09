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Потылицын Алексей Павлов

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

04.02.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1825

Отец: Потылицын Павел Прохоров

Мать: Потылицына (Бадагова) София Федорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агапия Феодорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потылицын Матфей Алексеев

Мать ребёнка: Феврония Степанова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония Степанова

Рождение ребёнка
19.09.1848

Сын: Потылицын Сергий Алексиев

Мать ребёнка: Феврония Степанова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.04.1850

Дочь: (Потылицын) Хариесса Алексеева

Мать ребёнка: Феврония Степанова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.02.1855

Дочь: (Потылицына) Мариамна Алексеева

Мать ребёнка: Агапия Феодорова

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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