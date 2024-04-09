Потылицын Алексей Павлов
Место рождения
Дата рождения04.02.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1825
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агапия Феодорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потылицын Матфей Алексеев
Мать ребёнка: Феврония Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония Степанова
Рождение ребёнка
19.09.1848
Сын: Потылицын Сергий Алексиев
Мать ребёнка: Феврония Степанова
Рождение ребёнка
13.04.1850
Дочь: (Потылицын) Хариесса Алексеева
Мать ребёнка: Феврония Степанова
Рождение ребёнка
07.02.1855
Дочь: (Потылицына) Мариамна Алексеева
Мать ребёнка: Агапия Феодорова
Смерть
Неизвестно