Агапия Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1855
Дочь: (Потылицына) Мариамна Алексеева
Отец ребёнка: Потылицын Алексей Павлов
Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно