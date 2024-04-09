Агафия Филиппова
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Подкидышь) Мариамия Егорова
Отец ребёнка: Потылицын Георгий Павлов
Рождение ребёнка
?.02.1858
Сын: Потылицын Алексей Георгиев
Отец ребёнка: Потылицын Георгий Павлов
Рождение ребёнка
01.12.1860
Дочь: (Потылицын) Секлитиклия Георгиева
Отец ребёнка: Потылицын Георгий Павлов
Смерть
Неизвестно