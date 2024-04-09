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Агафия Филиппова

Место рождения

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потылицын Георгий Павлов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Подкидышь) Мариамия Егорова

Отец ребёнка: Потылицын Георгий Павлов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
?.02.1858

Сын: Потылицын Алексей Георгиев

Отец ребёнка: Потылицын Георгий Павлов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.12.1860

Дочь: (Потылицын) Секлитиклия Георгиева

Отец ребёнка: Потылицын Георгий Павлов

Шушенское, Шушенский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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