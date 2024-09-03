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Самоловов Василий Гаврилов

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

01.03.1802

Дата смерти

08.07.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1802

Отец: Самоловов Гаврила Никитич

Мать: Самоловова (Сафонова) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Слинкина) Настасья Петровна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Самоловов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Настасья Петровна

Рождение ребёнка
17.12.1822

Сын: Самоловов Евфимий Васильев

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Настасья Петровна

Рождение ребёнка
01.07.1824

Сын: Самоловов Сергей Васильев

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Настасья Петровна

Рождение ребёнка
08.05.1826

Сын: Самоловов Дионисий (Денис) Васильевич

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Настасья Петровна

Рождение ребёнка
05.04.1828

Сын: Самоловов Терентий Васильев

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Настасья Петровна

Смерть
08.07.1848

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