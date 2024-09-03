Самоловов Василий Гаврилов
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения01.03.1802
Дата смерти08.07.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1802
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Сын: Самоловов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Настасья Петровна
Рождение ребёнка
17.12.1822
Сын: Самоловов Евфимий Васильев
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Настасья Петровна
Рождение ребёнка
01.07.1824
Сын: Самоловов Сергей Васильев
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Настасья Петровна
Рождение ребёнка
08.05.1826
Сын: Самоловов Дионисий (Денис) Васильевич
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Настасья Петровна
Рождение ребёнка
05.04.1828
Сын: Самоловов Терентий Васильев
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Настасья Петровна
Смерть
08.07.1848