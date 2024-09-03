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Самоловов Евфимий Васильев

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

17.12.1822

Дата смерти

18.12.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1822

Отец: Самоловов Василий Гаврилов

Мать: Самоловова (Слинкина) Настасья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Белкина) Марфа Яковлева

Рождение ребёнка
28.01.1850

Сын: Самоловов Игнатий Ефимов

Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Марфа Яковлева

Рождение ребёнка
03.02.1862

Дочь: Белкина (Самоловова) Агафья Евфимьева

Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Марфа Яковлева

Смерть
18.12.1893

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