Самоловов Евфимий Васильев
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения17.12.1822
Дата смерти18.12.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1822
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1850
Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Марфа Яковлева
Рождение ребёнка
03.02.1862
Дочь: Белкина (Самоловова) Агафья Евфимьева
Мать ребёнка: Самоловова (Белкина) Марфа Яковлева
Смерть
18.12.1893