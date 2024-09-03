Самоловова (Слинкина) Настасья Петровна
Место рожденияд.Нижне Слинкино
Дата рождения1796
Дата смерти15.06.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Слинкин Петр Иванов
Мать: Слинкина Пелагея Иванова
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Сын: Самоловов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Самоловов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
17.12.1822
Сын: Самоловов Евфимий Васильев
Отец ребёнка: Самоловов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
01.07.1824
Сын: Самоловов Сергей Васильев
Отец ребёнка: Самоловов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
08.05.1826
Сын: Самоловов Дионисий (Денис) Васильевич
Отец ребёнка: Самоловов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
05.04.1828
Сын: Самоловов Терентий Васильев
Отец ребёнка: Самоловов Василий Гаврилов
Смерть
15.06.1877