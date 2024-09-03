Самоловова (Слинкина) Настасья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Слинкина) Настасья Петровна

Место рождения

д.Нижне Слинкино

Дата рождения

1796

Дата смерти

15.06.1877

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Слинкин Петр Иванов

Мать: Слинкина Пелагея Иванова

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Василий Гаврилов

Рождение ребёнка
1821

Сын: Самоловов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Самоловов Василий Гаврилов

Рождение ребёнка
17.12.1822

Сын: Самоловов Евфимий Васильев

Отец ребёнка: Самоловов Василий Гаврилов

Рождение ребёнка
01.07.1824

Сын: Самоловов Сергей Васильев

Отец ребёнка: Самоловов Василий Гаврилов

Рождение ребёнка
08.05.1826

Сын: Самоловов Дионисий (Денис) Васильевич

Отец ребёнка: Самоловов Василий Гаврилов

Рождение ребёнка
05.04.1828

Сын: Самоловов Терентий Васильев

Отец ребёнка: Самоловов Василий Гаврилов

Смерть
15.06.1877

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