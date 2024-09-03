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Самоловов Игнатий Ефимов

Место рождения

д.Малысак Уватского района

Дата рождения

28.01.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1850

Отец: Самоловов Евфимий Васильев

Мать: Самоловова (Белкина) Марфа Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Слинкина) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1873

Сын: Самоловов Павел Игнатьев

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
10.07.1877

Дочь: Слинкина (Самоловова) Евфимия Игнатьевна

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
20.04.1881

Дочь: Слинкина (Самоловова) Александра Игнатьевна

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
24.12.1890

Сын: Самоловов Федор Игнатьев

Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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