Самоловов Игнатий Ефимов
Место рожденияд.Малысак Уватского района
Дата рождения28.01.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1873
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
10.07.1877
Дочь: Слинкина (Самоловова) Евфимия Игнатьевна
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
20.04.1881
Дочь: Слинкина (Самоловова) Александра Игнатьевна
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
24.12.1890
Мать ребёнка: Самоловова (Слинкина) Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно