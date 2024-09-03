Самоловова (Слинкина) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1873
Отец ребёнка: Самоловов Игнатий Ефимов
Рождение ребёнка
10.07.1877
Дочь: Слинкина (Самоловова) Евфимия Игнатьевна
Отец ребёнка: Самоловов Игнатий Ефимов
Рождение ребёнка
20.04.1881
Дочь: Слинкина (Самоловова) Александра Игнатьевна
Отец ребёнка: Самоловов Игнатий Ефимов
Рождение ребёнка
24.12.1890
Отец ребёнка: Самоловов Игнатий Ефимов
Смерть
Неизвестно