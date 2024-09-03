Самоловова (Слинкина) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамоловова (Слинкина) Наталья Ивановна

Самоловова (Слинкина) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Игнатий Ефимов

Рождение ребёнка
14.01.1873

Сын: Самоловов Павел Игнатьев

Отец ребёнка: Самоловов Игнатий Ефимов

Рождение ребёнка
10.07.1877

Дочь: Слинкина (Самоловова) Евфимия Игнатьевна

Отец ребёнка: Самоловов Игнатий Ефимов

Рождение ребёнка
20.04.1881

Дочь: Слинкина (Самоловова) Александра Игнатьевна

Отец ребёнка: Самоловов Игнатий Ефимов

Рождение ребёнка
24.12.1890

Сын: Самоловов Федор Игнатьев

Отец ребёнка: Самоловов Игнатий Ефимов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.