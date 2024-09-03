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Самоловов Гаврила Никитич

Место рождения

д.Слинкино Уватского района

Дата рождения

1773

Дата смерти

20.11.1805

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Самоловов Никита Андреев

Мать: Самоловова (Медведева) Феодосья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова (Сафонова) Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1802

Сын: Самоловов Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Самоловова (Сафонова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
27.10.1803

Дочь: Филатова (Самоловова) Параскева Гавриловна

Мать ребёнка: Самоловова (Сафонова) Евдокия Ивановна

Смерть
20.11.1805

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