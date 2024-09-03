Самоловов Гаврила Никитич
Место рожденияд.Слинкино Уватского района
Дата рождения1773
Дата смерти20.11.1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1802
Сын: Самоловов Василий Гаврилов
Мать ребёнка: Самоловова (Сафонова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1803
Дочь: Филатова (Самоловова) Параскева Гавриловна
Мать ребёнка: Самоловова (Сафонова) Евдокия Ивановна
Смерть
20.11.1805