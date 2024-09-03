Самоловова (Медведева) Феодосья Васильевна
Место рожденияд.Кошелево Юровской волости
Дата рождения1748
Дата смерти13.06.1782
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Сын: Самоловов Дмитрий Никитич
Отец ребёнка: Самоловов Никита Андреев
Рождение ребёнка
1773
Сын: Самоловов Гаврила Никитич
Отец ребёнка: Самоловов Никита Андреев
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Самоловов Никита Андреев
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Самоловова) Фекла Никитична
Отец ребёнка: Самоловов Никита Андреев
Смерть
13.06.1782