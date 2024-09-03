Самоловова (Медведева) Феодосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоловова (Медведева) Феодосья Васильевна

Место рождения

д.Кошелево Юровской волости

Дата рождения

1748

Дата смерти

13.06.1782

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Медведев Василий Филипов

Мать: Медведева Ельгиния Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Никита Андреев

Рождение ребёнка
1772

Сын: Самоловов Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Самоловов Никита Андреев

Рождение ребёнка
1773

Сын: Самоловов Гаврила Никитич

Отец ребёнка: Самоловов Никита Андреев

Рождение ребёнка
1776

Сын: Самоловов Иван Никитич

Отец ребёнка: Самоловов Никита Андреев

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Самоловова) Фекла Никитична

Отец ребёнка: Самоловов Никита Андреев

Смерть
13.06.1782

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