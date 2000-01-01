Васильев Иоанн Евфимьев
Место рожденияЗаселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1880
Мать ребёнка: Васильева Евгения Романова
Заселье
Рождение ребёнка
10.09.1881
Дочь: Пульхерия Ивановна
Мать ребёнка: Васильева Евгения Романова
Заселье
Рождение ребёнка
19.06.1882
Дочь: Фёкла Ивановна
Мать ребёнка: Васильева Евгения Романова
Заселье
Рождение ребёнка
13.12.1882
Дочь: Зиновия Ивановна
Мать ребёнка: Васильева Евгения Романова
Заселье
Рождение ребёнка
11.01.1885
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Васильева Евгения Романова
Заселье
Рождение ребёнка
25.01.1887
Дочь: Карюхина Фелицитата Ивановна
Мать ребёнка: Васильева Евгения Романова
Заселье
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Васильева Евгения Романова
Заселье
Бракосочетание
Неизвестно
Заселье
Смерть
Неизвестно