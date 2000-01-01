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Васильев Иоанн Евфимьев

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Место рождения

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Васильев Евфимий Симеонов

Мать: Васильева Фёкла Емельянова

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Васильев Карл Иванович

Мать ребёнка: Васильева Евгения Романова

Заселье
Рождение ребёнка
10.09.1881

Дочь: Пульхерия Ивановна

Мать ребёнка: Васильева Евгения Романова

Заселье
Рождение ребёнка
19.06.1882

Дочь: Фёкла Ивановна

Мать ребёнка: Васильева Евгения Романова

Заселье
Рождение ребёнка
13.12.1882

Дочь: Зиновия Ивановна

Мать ребёнка: Васильева Евгения Романова

Заселье
Рождение ребёнка
11.01.1885

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Васильева Евгения Романова

Заселье
Рождение ребёнка
25.01.1887

Дочь: Карюхина Фелицитата Ивановна

Мать ребёнка: Васильева Евгения Романова

Заселье
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Васильева Евгения Романова

Заселье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Евгения Романова

Заселье
Смерть
Неизвестно
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