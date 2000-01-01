Карюхина (Васильева) Фелицитата Ивановна
Место рожденияЗаселье
Дата рождения25.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1887
Заселье
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Цветкова Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Карюхин Григорий Епифанович
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1907
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Карюхин Григорий Епифанович
Заселье
Рождение ребёнка
03.01.1911
Сын: Карюхин Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Карюхин Григорий Епифанович
Заселье
Рождение ребёнка
06.09.1912
Сын: Карюхин Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Карюхин Григорий Епифанович
Заселье
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Карюхин Григорий Епифанович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Карюхин Григорий Епифанович
Заселье
Рождение ребёнка
20.09.1920
Сын: Карюхин Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Карюхин Григорий Епифанович
Заселье
Смерть
Неизвестно
Заселье