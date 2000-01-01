Карюхина (Васильева) Фелицитата Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карюхина (Васильева) Фелицитата Ивановна

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Место рождения

Заселье

Дата рождения

25.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1887

Отец: Васильев Иоанн Евфимьев

Мать: Васильева Евгения Романова

Заселье
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Цветкова Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Карюхин Григорий Епифанович

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1907

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Карюхин Григорий Епифанович

Заселье
Рождение ребёнка
03.01.1911

Сын: Карюхин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Карюхин Григорий Епифанович

Заселье
Рождение ребёнка
06.09.1912

Сын: Карюхин Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Карюхин Григорий Епифанович

Заселье
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Карюхин Григорий Епифанович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Карюхин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Карюхин Григорий Епифанович

Заселье
Рождение ребёнка
20.09.1920

Сын: Карюхин Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Карюхин Григорий Епифанович

Заселье
Смерть
Неизвестно
Заселье
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