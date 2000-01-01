Васильева (Стальненко) Евгения Романова
Место рождениягригорье-марьинское херсонского уезда
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1854
Отец: Стальненко Роман
Мать: не указана
григорье-марьинское херсонского уезда
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Васильев Иоанн Евфимьев
Заселье
Рождение ребёнка
10.09.1881
Дочь: Пульхерия Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иоанн Евфимьев
Заселье
Рождение ребёнка
19.06.1882
Дочь: Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иоанн Евфимьев
Заселье
Рождение ребёнка
13.12.1882
Дочь: Зиновия Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иоанн Евфимьев
Заселье
Рождение ребёнка
11.01.1885
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иоанн Евфимьев
Заселье
Рождение ребёнка
25.01.1887
Дочь: Карюхина Фелицитата Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иоанн Евфимьев
Заселье
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иоанн Евфимьев
Заселье
Бракосочетание
Неизвестно
Заселье
Смерть
Неизвестно