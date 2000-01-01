Васильева (Стальненко) Евгения Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Стальненко) Евгения Романова

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Место рождения

григорье-марьинское херсонского уезда

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Стальненко Роман

Мать: не указана

григорье-марьинское херсонского уезда
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Васильев Карл Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иоанн Евфимьев

Заселье
Рождение ребёнка
10.09.1881

Дочь: Пульхерия Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иоанн Евфимьев

Заселье
Рождение ребёнка
19.06.1882

Дочь: Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иоанн Евфимьев

Заселье
Рождение ребёнка
13.12.1882

Дочь: Зиновия Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иоанн Евфимьев

Заселье
Рождение ребёнка
11.01.1885

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иоанн Евфимьев

Заселье
Рождение ребёнка
25.01.1887

Дочь: Карюхина Фелицитата Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иоанн Евфимьев

Заселье
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иоанн Евфимьев

Заселье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Иоанн Евфимьев

Заселье
Смерть
Неизвестно
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