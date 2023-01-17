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Васильев Евфимий Симеонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

03.01.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Васильев Симеон Васильевич

Мать: Васильева Авдотья Григорьева

Рождение ребёнка
1858

Сын: Васильев Иоанн Евфимьев

Мать ребёнка: Васильева Фёкла Емельянова

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.07.1871

Жена: Васильева Фёкла Емельянова

Одесса, Одеська область
Смерть
03.01.1910
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
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