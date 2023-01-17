Васильев Евфимий Симеонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти03.01.1910
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Васильева Фёкла Емельянова
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.07.1871
Одесса, Одеська область
Смерть
03.01.1910
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя