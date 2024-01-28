Груздев Иван Герасимович
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Груздева Василиса Семеновна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Груздева) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Груздева Василиса Семеновна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Груздева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Груздева Василиса Семеновна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: (Груздева) Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Груздева Василиса Семеновна
Смерть
Неизвестно