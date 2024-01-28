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Груздев Иван Герасимович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Груздев Герасим Андреевич

Мать: Груздева Варвара Матвеевна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Василиса Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Ахидовка, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Груздев Николай Иванович

Мать ребёнка: Груздева Василиса Семеновна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Груздева) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Груздева Василиса Семеновна

Ахидовка, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Груздева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Груздева Василиса Семеновна

Ахидовка, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: (Груздева) Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Груздева Василиса Семеновна

Ахидовка, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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