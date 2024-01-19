Груздева Василиса Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева Василиса Семеновна

Место рождения

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Болтино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Груздев Николай Иванович

Отец ребёнка: Груздев Иван Герасимович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Груздев Иван Герасимович

Ахидовка, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Груздев Иван Герасимович

Ахидовка, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Груздев Иван Герасимович

Ахидовка, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Иван Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Ахидовка, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
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