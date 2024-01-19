Груздева Василиса Семеновна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Груздев Иван Герасимович
Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Груздев Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Груздев Иван Герасимович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Груздев Иван Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно