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Груздева Варвара Матвеевна

Место рождения

Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенниково, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Герасим Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Ахидовка, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Маслова (Груздева) Авдотья Герасимовна

Отец ребёнка: Груздев Герасим Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Груздев Иван Герасимович

Отец ребёнка: Груздев Герасим Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Груздев Иван Меньшой Герасимович

Отец ребёнка: Груздев Герасим Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Груздев Василий Герасимович

Отец ребёнка: Груздев Герасим Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Груздев Никита Герасимович

Отец ребёнка: Груздев Герасим Андреевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Ахидовка, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

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