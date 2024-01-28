Груздева Варвара Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Маслова (Груздева) Авдотья Герасимовна
Отец ребёнка: Груздев Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Груздев Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
1754
Сын: Груздев Иван Меньшой Герасимович
Отец ребёнка: Груздев Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Груздев Василий Герасимович
Отец ребёнка: Груздев Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Груздев Никита Герасимович
Отец ребёнка: Груздев Герасим Андреевич
Смерть
Неизвестно