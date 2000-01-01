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Хорошавин Анинф Митрофанович

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Место рождения

п. Новокшёновский

Дата рождения

1820

Дата смерти

27.09.1852

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Хорошавин Митрофан Макарович

Мать: Хорошавина Анна

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мария Анинфовна

Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Петрова

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
18.05.1851

Дочь: Хорошавина Елена Анинфовна

Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Петрова

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Наталия Петрова

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
27.09.1852
п. Новокшёновский
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