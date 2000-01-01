Хорошавин Анинф Митрофанович
Место рожденияп. Новокшёновский
Дата рождения1820
Дата смерти27.09.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Хорошавин Митрофан Макарович
Мать: Хорошавина Анна
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мария Анинфовна
Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Петрова
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
18.05.1851
Дочь: Хорошавина Елена Анинфовна
Мать ребёнка: Хорошавина Наталия Петрова
п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
27.09.1852
п. Новокшёновский