Хорошавина (?) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина (?) Анна

Хорошавина (?) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Хорошавин Поликарп Митрофанович

Отец ребёнка: Хорошавин Митрофан Макарович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Агрипина Митрофановна

Отец ребёнка: Хорошавин Митрофан Макарович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1820

Сын: Хорошавин Анинф Митрофанович

Отец ребёнка: Хорошавин Митрофан Макарович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Матрона Митрофановна

Отец ребёнка: Хорошавин Митрофан Макарович

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Митрофан Макарович

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно
п. Новокшёновский
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