Хорошавина (?) Наталия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина (?) Наталия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мария Анинфовна

Отец ребёнка: Хорошавин Анинф Митрофанович

п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
18.05.1851

Дочь: Хорошавина Елена Анинфовна

Отец ребёнка: Хорошавин Анинф Митрофанович

п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Анинф Митрофанович

п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно
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