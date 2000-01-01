Хорошавина (?) Наталия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мария Анинфовна
Отец ребёнка: Хорошавин Анинф Митрофанович
п. Новокшёновский
Рождение ребёнка
18.05.1851
Дочь: Хорошавина Елена Анинфовна
Отец ребёнка: Хорошавин Анинф Митрофанович
п. Новокшёновский
Бракосочетание
Неизвестно
п. Новокшёновский
Место жительства
Неизвестно
п. Новокшёновский
Смерть
Неизвестно