Кириллова Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти25.01.1893
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Д. Окуловка Степан Уарович
Мать: не указана
Дочь: Евдокия Андрониковна
Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович
Сын: Кириллов (унтер-Офицер) Тимофей Андроникович
Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович
Сын: Кириллов Степан Андроникович
Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович
Сын: Кириллов Иван Андроникович
Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович
Дочь: Андреева Евдокия Кириллова
Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович
Дочь: Лагурева Ирина Кириллова
Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович
Дочь: Ксения Андрониковна
Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович
Дочь: Матрена Андрониковна
Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович
Дочь: Анастасия Андрониковна
Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович
Сын: Кириллов Семен Андроникович
Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович