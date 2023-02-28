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Кириллова Евдокия Степановна

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1852

Дата смерти

25.01.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Д. Окуловка Степан Уарович

Мать: не указана

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1871

Муж: Кириллов Андроник Кириллович

Рождение ребёнка
01.08.1874

Дочь: Евдокия Андрониковна

Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.06.1876

Сын: Кириллов (унтер-Офицер) Тимофей Андроникович

Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.11.1878

Сын: Кириллов Степан Андроникович

Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1882

Сын: Кириллов Иван Андроникович

Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.08.1884

Дочь: Андреева Евдокия Кириллова

Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.04.1886

Дочь: Лагурева Ирина Кириллова

Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1888

Дочь: Ксения Андрониковна

Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.03.1889

Дочь: Матрена Андрониковна

Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.10.1891

Дочь: Анастасия Андрониковна

Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
25.01.1893
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: умерла во время родов
Рождение ребёнка
26.01.1893

Сын: Кириллов Семен Андроникович

Отец ребёнка: Кириллов Андроник Кириллович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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