Кириллов (унтер-офицер) Тимофей Андроникович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов (унтер-офицер) Тимофей Андроникович

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

03.06.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1876

Отец: Кириллов Андроник Кириллович

Мать: Кириллова Евдокия Степановна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.?.1895

Жена: Кириллова Пелагея Тимофеева

Рождение ребёнка
13.11.1896

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Кириллова Пелагея Тимофеева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.12.1897

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Кириллова Пелагея Тимофеева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1903

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Кириллова Пелагея Тимофеева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.10.1905

Дочь: Евлампия Тимофеевна

Мать ребёнка: Кириллова Пелагея Тимофеева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.09.1907

Сын: ?

Мать ребёнка: Кириллова Пелагея Тимофеева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1910

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Кириллова Пелагея Тимофеева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.12.1912

Дочь: Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Кириллова Пелагея Тимофеева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.01.1915

Сын: Кириллов Вов Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Кириллова Пелагея Тимофеева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Кириллова Пелагея Тимофеева

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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