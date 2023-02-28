Кириллов (унтер-офицер) Тимофей Андроникович
Место рождения
Дата рождения03.06.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1876
Бракосочетание
27.?.1895
Рождение ребёнка
13.11.1896
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Кириллова Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
19.12.1897
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Кириллова Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
29.03.1903
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Кириллова Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
03.10.1905
Дочь: Евлампия Тимофеевна
Мать ребёнка: Кириллова Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
22.09.1907
Сын: ?
Мать ребёнка: Кириллова Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
11.02.1910
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Кириллова Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
08.12.1912
Дочь: Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Кириллова Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
26.01.1915
Сын: Кириллов Вов Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Кириллова Пелагея Тимофеева
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Кириллова Пелагея Тимофеева
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно