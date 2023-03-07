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Кириллова Пелагея Тимофеева

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Тимофеев Лазарь Иосифович

Мать: Сомина Екатерина Ивановна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
27.?.1895

Муж: Кириллов (унтер-Офицер) Тимофей Андроникович

Рождение ребёнка
13.11.1896

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Кириллов (унтер-Офицер) Тимофей Андроникович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.12.1897

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Кириллов (унтер-Офицер) Тимофей Андроникович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.03.1903

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Кириллов (унтер-Офицер) Тимофей Андроникович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.10.1905

Дочь: Евлампия Тимофеевна

Отец ребёнка: Кириллов (унтер-Офицер) Тимофей Андроникович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.09.1907

Сын: ?

Отец ребёнка: Кириллов (унтер-Офицер) Тимофей Андроникович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1910

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Кириллов (унтер-Офицер) Тимофей Андроникович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.12.1912

Дочь: Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Кириллов (унтер-Офицер) Тимофей Андроникович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.01.1915

Сын: Кириллов Вов Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Кириллов (унтер-Офицер) Тимофей Андроникович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Кириллов (унтер-Офицер) Тимофей Андроникович

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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