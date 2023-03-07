Кириллова Пелагея Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
27.?.1895
Рождение ребёнка
13.11.1896
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Кириллов (унтер-Офицер) Тимофей Андроникович
Рождение ребёнка
19.12.1897
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Кириллов (унтер-Офицер) Тимофей Андроникович
Рождение ребёнка
29.03.1903
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Кириллов (унтер-Офицер) Тимофей Андроникович
Рождение ребёнка
03.10.1905
Дочь: Евлампия Тимофеевна
Отец ребёнка: Кириллов (унтер-Офицер) Тимофей Андроникович
Рождение ребёнка
22.09.1907
Сын: ?
Отец ребёнка: Кириллов (унтер-Офицер) Тимофей Андроникович
Рождение ребёнка
11.02.1910
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Кириллов (унтер-Офицер) Тимофей Андроникович
Рождение ребёнка
08.12.1912
Дочь: Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Кириллов (унтер-Офицер) Тимофей Андроникович
Рождение ребёнка
26.01.1915
Сын: Кириллов Вов Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Кириллов (унтер-Офицер) Тимофей Андроникович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Кириллов (унтер-Офицер) Тимофей Андроникович
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно