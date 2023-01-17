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Сомина Екатерина Ивановна

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Иван Митрофанович

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1874

Сын: Тимофеев Диомид Лазаревич

Отец ребёнка: Тимофеев Лазарь Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Кириллова Пелагея Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофеев Лазарь Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.03.1880

Дочь: Дарья Лазаревна

Отец ребёнка: Тимофеев Лазарь Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1882

Дочь: Рябова Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофеев Лазарь Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.?.1884

Муж: Сомин Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Лазарь Иосифович

Смерть
Неизвестно
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