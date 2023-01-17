Сомина Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Иван Митрофанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1874
Сын: Тимофеев Диомид Лазаревич
Отец ребёнка: Тимофеев Лазарь Иосифович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Кириллова Пелагея Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофеев Лазарь Иосифович
Рождение ребёнка
17.03.1880
Дочь: Дарья Лазаревна
Отец ребёнка: Тимофеев Лазарь Иосифович
Рождение ребёнка
02.09.1882
Дочь: Рябова Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофеев Лазарь Иосифович
Бракосочетание
29.?.1884
Муж: Сомин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно