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Лагурева Ирина Кириллова

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

23.04.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1886

Отец: Кириллов Андроник Кириллович

Мать: Кириллова Евдокия Степановна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.11.1904

Муж: Лагурев Ефим Ионович

Рождение ребёнка
26.08.1905

Сын: Лагурев Павел Ефимович

Отец ребёнка: Лагурев Ефим Ионович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1907

Дочь: Акилина Ефимовна

Отец ребёнка: Лагурев Ефим Ионович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1908

Сын: Лагурев Антон Ефимович

Отец ребёнка: Лагурев Ефим Ионович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.08.1910

Сын: Лагурев Ефим Ефимович

Отец ребёнка: Лагурев Ефим Ионович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
18.09.1911

Дочь: Надежда Ефимовна

Отец ребёнка: Лагурев Ефим Ионович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.03.1914

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Лагурев Ефим Ионович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1915

Дочь: Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Лагурев Ефим Ионович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1918

Дочь: Мария Лагурева

Отец ребёнка: Лагурев Ефим Ионович

Деревня Курашевка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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