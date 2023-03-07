Лагурева Ирина Кириллова
Место рождения
Дата рождения23.04.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1886
Бракосочетание
05.11.1904
Муж: Лагурев Ефим Ионович
Рождение ребёнка
26.08.1905
Отец ребёнка: Лагурев Ефим Ионович
Рождение ребёнка
15.06.1907
Дочь: Акилина Ефимовна
Отец ребёнка: Лагурев Ефим Ионович
Рождение ребёнка
02.08.1908
Отец ребёнка: Лагурев Ефим Ионович
Рождение ребёнка
28.08.1910
Отец ребёнка: Лагурев Ефим Ионович
Рождение ребёнка
18.09.1911
Дочь: Надежда Ефимовна
Отец ребёнка: Лагурев Ефим Ионович
Рождение ребёнка
02.03.1914
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Лагурев Ефим Ионович
Рождение ребёнка
24.03.1915
Дочь: Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Лагурев Ефим Ионович
Рождение ребёнка
25.11.1918
Дочь: Мария Лагурева
Отец ребёнка: Лагурев Ефим Ионович
Деревня Курашевка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно