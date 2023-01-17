Кириллов Иван Андроникович
Место рождения
Дата рождения01.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1882
Бракосочетание
31.?.1903
Рождение ребёнка
23.09.1906
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Кириллова Гликерия Мартемьянова
Рождение ребёнка
13.07.1908
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Кириллова Гликерия Мартемьянова
Рождение ребёнка
13.07.1908
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Кириллова Гликерия Мартемьянова
Рождение ребёнка
18.07.1910
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Кириллова Гликерия Мартемьянова
Рождение ребёнка
26.11.1911
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Кириллова Гликерия Мартемьянова
Рождение ребёнка
04.07.1913
Сын: Кириллов Александр Иванович
Мать ребёнка: Кириллова Гликерия Мартемьянова
Рождение ребёнка
24.01.1917
Сын: Кириллов Василий Иванович
Мать ребёнка: Кириллова Гликерия Мартемьянова
Рождение ребёнка
13.09.1919
Дочь: Софья Ивановна
Мать ребёнка: Кириллова Гликерия Мартемьянова
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Бракосочетание
29.?.1920
Рождение ребёнка
15.09.1922
Сын: Кириллов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Кириллова Мария Голенцова
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно