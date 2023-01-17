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Кириллов Иван Андроникович

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1882

Отец: Кириллов Андроник Кириллович

Мать: Кириллова Евдокия Степановна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.?.1903

Жена: Кириллова Гликерия Мартемьянова

Рождение ребёнка
23.09.1906

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Кириллова Гликерия Мартемьянова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1908

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Кириллова Гликерия Мартемьянова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1908

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Кириллова Гликерия Мартемьянова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.07.1910

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Кириллова Гликерия Мартемьянова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.11.1911

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Кириллова Гликерия Мартемьянова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.07.1913

Сын: Кириллов Александр Иванович

Мать ребёнка: Кириллова Гликерия Мартемьянова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.01.1917

Сын: Кириллов Василий Иванович

Мать ребёнка: Кириллова Гликерия Мартемьянова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1919

Дочь: Софья Ивановна

Мать ребёнка: Кириллова Гликерия Мартемьянова

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Бракосочетание
29.?.1920

Жена: Кириллова Мария Голенцова

Рождение ребёнка
15.09.1922

Сын: Кириллов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Кириллова Мария Голенцова

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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