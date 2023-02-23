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Кириллова Мария Голенцова

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Место рождения

Деревня Ивановка , Подсосенская волость , Юхновский уезд , Смоленская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Ивановка , Подсосенская волость , Юхновский уезд , Смоленская губерния
Бракосочетание
29.?.1920

Муж: Кириллов Иван Андроникович

Рождение ребёнка
15.09.1922

Сын: Кириллов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Кириллов Иван Андроникович

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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