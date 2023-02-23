Кириллова Мария Голенцова
Место рожденияДеревня Ивановка , Подсосенская волость , Юхновский уезд , Смоленская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Ивановка , Подсосенская волость , Юхновский уезд , Смоленская губерния
Бракосочетание
29.?.1920
Рождение ребёнка
15.09.1922
Сын: Кириллов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Кириллов Иван Андроникович
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно