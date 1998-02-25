Волков Михаил
Место рожденияСмоленская обл., Издешковский р-н, д. Хитрово
Дата рождения12.11.1937
Дата смерти25.02.1998
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1937
Смоленская обл., Издешковский р-н, д. Хитрово
Рождение ребёнка
05.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина
Инза, Россия
Смерть
25.02.1998
Смоленская область., Гагаринский р-н, с. Пречистое