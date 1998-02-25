Волков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Михаил

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Место рождения

Смоленская обл., Издешковский р-н, д. Хитрово

Дата рождения

12.11.1937

Дата смерти

25.02.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1937

Отец: Волков Ульян Константинович

Мать: Волкова Евгения Ивановна

Смоленская обл., Издешковский р-н, д. Хитрово
Рождение ребёнка
05.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина

Инза, Россия
Смерть
25.02.1998
Смоленская область., Гагаринский р-н, с. Пречистое
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