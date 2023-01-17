село Пречистое, село Пречистое, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Пречистое

Гагаринский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Гжатский уезд
4163Пречистое (Пречистенское), с. вл.при р. Гжати.11½12166172Церквей православных 2. Ярмарка.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Гжатский уезд, Пречистенская волость
238. Пречистенское, погост, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, 2 ярм. В 8 верстах — сыровар. з.

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Гжатский уезд, Пречистенская волость
62ПречистоеСело12245842Церковь, земское училище, школа грамоты, фельдшер. пунк., вин. завод.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Гагаринский район
177699Пречистоесело55°39'00"34°57'00"N-36-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Гагаринский муниципальный район, Пречистенское сельское поселение
66608464101с Пречистоесело
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