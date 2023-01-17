Пречистое
Гагаринский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4163Пречистое (Пречистенское), с. вл.при р. Гжати.11½12166172Церквей православных 2. Ярмарка.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
238. Пречистенское, погост, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, 2 ярм. В 8 верстах — сыровар. з.
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
62ПречистоеСело12245842Церковь, земское училище, школа грамоты, фельдшер. пунк., вин. завод.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
177699Пречистоесело55°39'00"34°57'00"N-36-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66608464101с Пречистоесело