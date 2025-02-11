Волкова (Волкова) Евгения Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Волкова (Волкова) Евгения Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

Дети
Волков Михаил12.11.1937 г.р.
Правичкина (Волкова) Александра УльяновнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева (Волкова) Елизавета Ульяновна

Отец ребёнка: Волков Ульян Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Ульян Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Ульян Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Правичкина (Волкова) Александра Ульяновна

Отец ребёнка: Волков Ульян Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Ульян Константинович

Рождение ребёнка
12.11.1937

Сын: Волков Михаил

Отец ребёнка: Волков Ульян Константинович

Хитрово, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область

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