Волкова (Волкова) Евгения Ивановна
женский, родилась Неизвестно
Дети
Волков Михаил12.11.1937 г.р.
Правичкина (Волкова) Александра УльяновнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева (Волкова) Елизавета Ульяновна
Отец ребёнка: Волков Ульян Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Правичкина (Волкова) Александра Ульяновна
Отец ребёнка: Волков Ульян Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1937
Сын: Волков Михаил
Отец ребёнка: Волков Ульян Константинович
Хитрово, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область