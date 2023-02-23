Волков Ульян Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1937
Сын: Волков Михаил
Мать ребёнка: Волкова Евгения Ивановна
Смоленская обл., Издешковский р-н, д. Хитрово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Елизавета Ульяновна
Мать ребёнка: Волкова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Правичкина Александра Ульяновна
Мать ребёнка: Волкова Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно