Волков Ульян Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Ульян Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1937

Сын: Волков Михаил

Мать ребёнка: Волкова Евгения Ивановна

Смоленская обл., Издешковский р-н, д. Хитрово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Елизавета Ульяновна

Мать ребёнка: Волкова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Правичкина Александра Ульяновна

Мать ребёнка: Волкова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Евгения Ивановна

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