Голюченко Порфирий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти17.02.1906 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Галинач (коробченко) Иван Семенович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
08.03.1867 ст.
Павел Григорьевич Щербаков
Рождение ребёнка
05.11.1868 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GPB?i=144&cc=3511744
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Голюченко Анна Порфирьевна
Мать ребёнка: Голюченко (коробченко) Матрона Ивановна
Восприемник
03.02.1877 ст.
Семен Григорьевич Денисенко
Восприемник
17.04.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Григорьевич Денисенко
Рождение ребёнка
16.07.1878 ст.
Сын: Голюченко Илья Порфирьевич
Мать ребёнка: Голюченко (коробченко) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1884 ст.
Дочь: Голинач Мария Порфирьевна
Мать ребёнка: Голюченко (коробченко) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1885 ст.
Дочь: Голинач Юлиания Порфирьевна
Мать ребёнка: Голюченко (коробченко) Матрона Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PC-R?i=288&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.02.1906 ст.
Причина смерти: от истощения | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SDTN?i=114&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
19.02.1906 ст.
на кладбище д. Кровной