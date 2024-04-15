Голюченко Порфирий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолюченко Порфирий Иванович

Голюченко Порфирий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

17.02.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Галинач (коробченко) Иван Семенович

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
08.03.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Павел Григорьевич Щербаков
Рождение ребёнка
05.11.1868 ст.

Сын: Голинач (коробченко) Павел Парфениевич

Мать ребёнка: Голюченко (коробченко) Матрона Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GPB?i=144&cc=3511744
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Голюченко Анна Порфирьевна

Мать ребёнка: Голюченко (коробченко) Матрона Ивановна

Восприемник
03.02.1877 ст.
Хотень, Сумська область
Семен Григорьевич Денисенко
Восприемник
17.04.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Григорьевич Денисенко
Рождение ребёнка
16.07.1878 ст.

Сын: Голюченко Илья Порфирьевич

Мать ребёнка: Голюченко (коробченко) Матрона Ивановна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
12.03.1884 ст.

Дочь: Голинач Мария Порфирьевна

Мать ребёнка: Голюченко (коробченко) Матрона Ивановна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
20.06.1885 ст.

Дочь: Голинач Юлиания Порфирьевна

Мать ребёнка: Голюченко (коробченко) Матрона Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PC-R?i=288&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голюченко (коробченко) Матрона Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
17.02.1906 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от истощения | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-SDTN?i=114&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
19.02.1906 ст.
на кладбище д. Кровной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close