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Голинач Юлиания Порфирьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

20.06.1885 ст.

Дата смерти

04.08.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1885 ст.

Отец: Голюченко Порфирий Иванович

Мать: Голюченко (коробченко) Матрона Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PC-R?i=288&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
21.06.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
04.08.1886 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от поноса
Похороны
05.08.1886 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9XM-M?i=449&cc=3511744&cat=1008700
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