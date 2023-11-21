Голюченко Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Голюченко Анна Порфирьевна
Отец ребёнка: Голюченко Порфирий Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1878 ст.
Сын: Голюченко Илья Порфирьевич
Отец ребёнка: Голюченко Порфирий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно