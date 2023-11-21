Голюченко Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голюченко Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Голюченко Анна Порфирьевна

Отец ребёнка: Голюченко Порфирий Иванович

Рождение ребёнка
16.07.1878 ст.

Сын: Голюченко Илья Порфирьевич

Отец ребёнка: Голюченко Порфирий Иванович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голюченко Порфирий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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