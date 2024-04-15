Голинач Мария Порфирьевна
Место рождения
Дата рождения12.03.1884 ст.
Дата смерти27.01.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1884 ст.
Крещение
12.03.? ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
27.01.1900 ст.
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-772D-H?i=476&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
29.01.1900 ст.
на кладбище д. Кровной