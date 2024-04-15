Зятьков Николай Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Зятьков Кирилл Аникиевич
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Акулина Николаевна
Мать ребёнка: Зятькова Агафья
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Зятькова Агафья
Рождение ребёнка
1836
Сын: Зятьков Терентий Николаевич
Мать ребёнка: Зятькова Агафья
Место жительства
До 31.10.1851
По Указу Тобольской казенной палаты от 31.10.1851 за №8663 отчислен в Томскую губернию
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зятькова Агафья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно