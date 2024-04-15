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Зятьков Николай Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Зятьков Кирилл Аникиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Акулина Николаевна

Мать ребёнка: Зятькова Агафья

Рождение ребёнка
1831

Сын: Зятьков Яков Николаевич

Мать ребёнка: Зятькова Агафья

Рождение ребёнка
1836

Сын: Зятьков Терентий Николаевич

Мать ребёнка: Зятькова Агафья

Место жительства
До 31.10.1851
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской казенной палаты от 31.10.1851 за №8663 отчислен в Томскую губернию
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зятькова Агафья

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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