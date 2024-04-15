Зятьков Кирилл Аникиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зятьков Кирилл Аникиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Зятьков Потап Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Зятьков Василий Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Зятьков Николай Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Зятьков Григорий Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зятькова Катерина

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1842
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