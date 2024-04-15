Зятьков Кирилл Аникиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787
Рождение ребёнка
1804
Сын: Зятьков Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Зятьков Николай Кириллович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Зятьков Григорий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зятькова Катерина
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1842