Зятькова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Акулина Николаевна
Отец ребёнка: Зятьков Николай Кириллович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Зятьков Николай Кириллович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Зятьков Терентий Николаевич
Отец ребёнка: Зятьков Николай Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно