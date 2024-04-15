Зятькова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зятькова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Акулина Николаевна

Отец ребёнка: Зятьков Николай Кириллович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Зятьков Яков Николаевич

Отец ребёнка: Зятьков Николай Кириллович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Зятьков Терентий Николаевич

Отец ребёнка: Зятьков Николай Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зятьков Николай Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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